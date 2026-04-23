محافظ الشرقية يُوجّه بحملات مكثفة لضبط مواعيد غلق المحال.. وتحرير 13 محضرًا للمخالفين|صور

كلّف المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتكثيف المرور اليومي على كافة الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بتوقيتات الغلق المقررة، وكذلك فض أي تجمعات داخل سرادقات الأفراح أو العزاء لمخالفة المواعيد المحددة، وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال غير الملتزمين لفرض الإنضباط العام، وذلك عقب تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٠٩ لسنة ٢٠٢٦ بشأن تنظيم مواعيد غلق وفتح المحلات و الورش.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ ، قام رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة ، بتكثيف المرور اليومي للتأكد من إلتزام أصحاب المحال والورش وكافة الأنشطة التجارية بتوقيتات الغلق المحددة، وأسفرت تلك الحملات على مدار الإسبوع الماضي بتحرير 13 محضر حيال أصحاب الأنشطة التجارية المخالفة لمواعيد الغلق.

ويهيب محافظ الشرقية أصحاب الأنشطة التجارية المختلفة والمواطنين بضرورة التعاون و الإلتزام بمواعيد الغلق المحددة ، مؤكداً أن الوعي المجتمعي هو الركيزة الأساسية لنجاح خطة الدولة في ترشيد الكهرباء والحفاظ علي موارد الدولة بما يخدم مصلحة المواطن.