بن شرقي يتصدر المشهد في مباراة الزمالك وبيراميدز

يستعد فريق الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام نظيره نادي بيراميدز ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في لقاء مرتقب قد يكون له تأثير مباشر على سباق المنافسة على اللقب هذا الموسم.

تأتي المباراة ضمن الجولة الثالثة من مرحلة التتويج، وتقام على أرضية استاد القاهرة الدولي، وسط ترقب جماهيري كبير نظرًا لأهمية المواجهة بين فريقين من أبرز المنافسين على القمة.

هداف قمة الزمالك وبيراميدز

وتصدر أشرف بن شرقي لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق المشهد في مباراة بيارميدز حيث يعد الهداف التاريخي لمواجهات الأبيض والسماوي برصيد 4 أهداف

وجاء مصطفى محمد مهاجم الزمالك السابق والمحترف في نانت الفرنسي في المركز الثاني بترتيب هدافي مباراة الزمالك وبيراميدز برصيد 3 أهداف بالتساوي مع إبراهيم عادل ومحمود علاء

تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز

لعب الزمالك وبيراميدز 25 مباراة في محتلف البطولات وحقق الأبيض الفوز في 14مباراة فيما فاز بيراميدز في 4 مباريات وتعادل في 6 مواجهات.

وسجل الزمالك في مرمى بيراميدز 56هدف واستقبل 39 هدف.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

من المقرر أن تُقام مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الخميس 23 أبريل، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر، و9:00 مساءً بتوقيت السعودية.

وسيتم نقل اللقاء عبر قناة ON SPORT، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.