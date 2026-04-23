الدردير يدعم الزمالك قبل مواجهة بيراميدز .. ماذا قال؟

وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير، الدعم لنادي الزمالك في مواجهة بيراميدز اليوم بالدوري الممتاز.

وكتب الدردير عبر فيسبوك: "يارب اكرمنا النهاردة واجعل الفوز والفرحة من نصيبنا قولوا يارب".

ويستعد فريق نادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام نادي بيراميدز، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى الأبيض لمواصلة تصدره في مرحلة التتويج.

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز مساء اليوم الخميس على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثالثة من مجموعة التتويج.

وخاض مساء أمس الخميس فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال مرانه الأخير استعدادا لمواجهة نظيره فريق بيراميدز في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

و تكتسب المواجهة أهمية كبيرة، نظرًا لتقارب النقاط بين الفرق المتنافسة، ما يجعلها حاسمة في سباق اللقب.