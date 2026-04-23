الجمعة.. نهائي بطولة الجمهورية للفنون القتالية المختلطة «MMA»

أعلن الاتحاد المصري للمواي تاي برئاسة محمد إبراهيم، عن إقامة نهائي بطولة الجمهورية للفنون القتالية المختلطة «MMA» غدا الجمعة على حلبة المدرسة البريطانية بالتجمع الخامس.

وقال محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي للمواي تاي، إن بطولة الجمهورية للفنون القتالية المختلطة «MMA» تأتي استعدادًا للاستحقاقات الدولية، وهي بطولة أفريقيا التي تقام في كوت ديفوار، وبطولة العالم في كمبوديا، وبطولة العرب في مصر.

وأكد محمد إبراهيم أن المنتخب المصري للفنون القتالية المختلطة سيشارك في العديد من الأحداث الدولية المقبلة، مشيرا إلى أن المنتخب يستعد أيضا للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية الرابعة عشرة (2027) والمقرر إقامتها خلال الفترة من 20 يناير إلى 7 فبراير 2027.

وتابع محمد إبراهيم أن الاتحاد يولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع قاعدة الممارسين للعبة في مختلف المحافظات، مع العمل على اكتشاف المواهب الجديدة وصقلها فنيا وبدنيًا، بما يساهم في إعداد جيل قادر على المنافسة القارية والعالمية.

وأضاف محمد إبراهيم أن البطولة تشهد منافسة قوية بين اللاعبين في مختلف الأوزان، وهو ما يعكس التطور الكبير الذي تشهده اللعبة في مصر خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن الهدف هو تكوين منتخب قوي قادر على تحقيق نتائج مميزة ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.