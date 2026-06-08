الجيش الإسرائيلي: الولايات المتحدة ساعدتنا على اعتراض جزء من الصواريخ الإيرانية

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن الولايات المتحدة ساعدتهم على اعتراض جزء من الصواريخ الإيرانية، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

ودعت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى الهدوء وضبط النفس بعد أن تبادلت إيران وإسرائيل الضربات الجوية والصاروخية خلال الساعات الماضية.

وقالت كالاس، في منشور على حسابها الرسمي بمنصة إكس اليوم الإثنين، إن المنطقة لا تحتاج إلى تصعيد بل إلى عودة جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات والاتفاق، وذلك على خلفية التصعيد الجديد الذي شهدته المنطقة مؤخرا.

وكانت منطقة الشرق الأوسط قد شهدت خلال الساعات القليلة الماضية تصعيدا عسكريا، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي غارات جوية تجاه أهداف عسكرية في غرب ووسط إيران، وذلك في رد مباشر على إطلاق طهران لصواريخ باتجاه إسرائيل للمرة الأولى منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في الثامن من أبريل الماضي.

