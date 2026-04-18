تيا محمد نعيم تحصد ذهبية بطولة الجمهورية 2026 للملاكمة سيدات

تواصل لاعبة المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، تيا محمد نعيم، تألقها، بعدما توجت بالميدالية الذهبية والمركز الأول في بطولة الجمهورية للملاكمة للدرجة الأولى سيدات (وزن 75 كجم)، والتي أقيمت على صالة المؤسسة العسكرية الرياضية بمحافظة الإسماعيلية خلال الفترة من 12 إلى 16 أبريل 2026.

وتعد تيا محمد نعيم إحدى لاعبات مرحلة الصقل بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي التابع لوزارة الشباب والرياضة، حيث يواصل المشروع تحقيق نتائج متميزة على مستوى البطولات المحلية في إطار الاستعداد للاستحقاقات الدولية المقبلة.

ويأتي هذا الإنجاز برعاية وتوجيهات وزير الشباب والرياضة الأستاذ جوهر نبيل، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وبمتابعة محمود فوزي وكيل الوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، الذي أشاد بالمستوى الفني المتميز الذي يقدمه المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي والقائمون عليه.