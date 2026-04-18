أفشة يوجه رسالة لـ طارق حامد بعد إعلانه الاعتزال

وجه محمد مجدي أفشة لاعب الاتحاد السكندري، رسالة لطارق حامد لاعب الزمالك السابق، بعد اعلانه الاعتزال عقب تأهل الأبيض لنهائي الكونفدرالية.

وكتب أفشة عبر ستوري حسابه على انستجرام: “ربنا يكرمك يا حبيبي في الجاي”.

وأعلن نجم خط الوسط السابق طارق حامد اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، لينهي مسيرة طويلة قدم خلالها مستويات مميزة سواء مع نادي الزمالك أو خلال تجربته الاحترافية مع ضمك في الدوري السعودي.

وجاء الإعلان بالتزامن مع تواجد اللاعب في مدرجات استاد القاهرة الدولي، لمتابعة مواجهة الزمالك أمام شباب بلوزداد في إياب دور نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية"، في مشهد لفت أنظار الجماهير التي حرصت على توجيه التحية له تقديرًا لمسيرته.