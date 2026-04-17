أول تعليق من أفشة على هدفه القــ.اتل أمام زد في الدوري.. ماذ قال؟

علق محمد مجدي أفشة نجم الاتحاد السكندري عن هدفه التاني مع الفريق أمام زد في إطار منافسات الجولة الرابعة للمرحلة النهائية للمجموعة الثانية بالدورى المصري.

وشارك أفشة عده صور من المباراة عبر انستجرام و علق: الحمد لله.

وحقق فريق الاتحاد السكندري الفوز على زد بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات الجولة الرابعة للمرحلة النهائية للمجموعة الثانية بالدورى المصري.

أحرز مصطفى سعد ميسي الهدف الأول لفريق زد في الدقيقة 37 ثم أردك جون إيبوكا التعادل للاتحاد السكندري في الدقيقة 44، فيما أحرز محمد مجدي أفشة الهدف الثاني لزعيم الثغر بنهاية الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة احتل الاتحاد السكندري المركز الثامن بالمجموعة الثانية برصيد 26 نقطة، بينما احتل زد المركز الثالث برصيد 33 نقطة.