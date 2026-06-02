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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يلتقى أعضاء غرفة شركات السياحة والسفر لبحث آليات التطوير ودعم الحركة السياحية والإستثمارية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان  أن المحافظة تضع القطاع السياحى فى مقدمة أولوياتها بإعتباره أحد أهم محركات التنمية الإقتصادية .

مشدداً على إستمرار التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة العقبات وتوفير المناخ الملائم لدعم الحركة السياحية والإستثمارية .

جاء ذلك خلال الإجتماع التنسيقى مع أعضاء مجلس إدارة غرفة شركات السياحة والسفر برئاسة عبد الهادى محمد على ، وبحضور الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ لمناقشة سبل تطوير القطاع السياحى وتعزيز مقومات الجذب السياحى بالمحافظة .

جهود المحافظة لدعم السياحة

تكثيف أعمال النظافة والتجميل والتشجير بالمناطق السياحية والأثرية.

تنظيم حركة التوكتوك والحنطور والحد من المظاهر العشوائية.

مصادرة الدراجات النارية غير المرخصة للحد من التلوث الضوضائى.

إستكمال حصر احتياجات تطوير الطرق ورفعها للجهات المختصة.

تطوير الخدمات العامة والبنية التحتية بالمناطق السياحية.

أبرز المطالب والتحديات

إستعرض أعضاء الغرفة عدداً من المطالب الداعمة للقطاع السياحى من أبرزها إزدواج طريق أبو سمبل السياحى ، ورفع كفاءة بعض الطرق الحيوية ، وتطوير طريق جرف حسين وطريق أسوان / إدفو / مرسى علم،  مع زيادة الخدمات الأمنية بالمناطق السياحية والحدائق والكورنيش بما يسهم فى تحسين تجربة السائحين ودعم حركة الأفواج السياحية.

استعداد أعضاء الغرفة لتقديم الدعم لجهود المحافظة فى التطوير والتحسين .

يعكس اللقاء حرص محافظة أسوان على تعزيز التعاون مع شركاء القطاع السياحى ، وتبنى حلول عملية لتطوير البنية التحتية والخدمات السياحية، بما يسهم فى زيادة معدلات الجذب السياحى ودعم الإستثمارات وترسيخ مكانة أسوان كواحدة من أهم المقاصد السياحية فى مصر والعالم.

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