من الجولة الميدانية إلى التحرك الفوري.. رفع 1300 طن من المخلفات بالمحلة الكبرى

شنت الأجهزة التنفيذية بحي ثان المحلة حملة مكبرة للنظافة ورفع التراكمات والمخلفات، وذلك عقب جولة ميدانية موسعة أجراها اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية بشوارع مدينة المحلة الكبرى.

وأسفرت الحملة عن رفع نحو 1300 طن من المخلفات والتراكمات التاريخية وبؤر القمامة بعدد من المناطق الحيوية، وذلك في إطار جهود المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري وتحسين مستوى النظافة العامة.

توجيهات محافظ الغربية

وتمكنت الحملة من رفع 1000 طن من المخلفات والتراكمات من أرض الموقف الجديد، إلى جانب رفع 300 طن أخرى من عدد من الشوارع الرئيسية والجانبية، وسط انتشار مكثف لمعدات النظافة وفرق العمل الميدانية التي واصلت أعمالها على مدار اليوم لرفع التراكمات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رفع كفاءة الخدمات

وأكد محافظ الغربية، خلال متابعته الميدانية، أن هذه التحركات تأتي تنفيذًا لخطة شاملة تستهدف القضاء على البؤر التاريخية للمخلفات بشكل نهائي، مشددًا على استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات بكافة المناطق.

تحرك تنفيذي عاجل

وقال اللواء دكتور علاء عبدالمعطي: "لن نسمح بعودة البؤر التاريخية للمخلفات مرة أخرى، ونعمل على تنفيذ حلول جذرية ومستدامة تحقق رضا المواطنين وتحافظ على الشكل الحضاري للمدينة، بما يسهم في استعادة المظهر الجمالي الكامل لشوارع المحلة الكبرى."