الونش يوجه رسالة لـ طارق حامد بعد إعلانه الاعتزال

وجه محمود الونش لاعب نادي الزمالك، رسالة لطارق حامد بعد إعلانه الاعتزال بشكل نهائي خلال مباراة شباب بلوزداد في ستاد القاهرة.

وكتب الونش عبر ستوري انستجام: “شكرا يا ارجل الناس طارق بيه حامد”.

وأعلن نجم خط الوسط السابق طارق حامد اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، لينهي مسيرة طويلة قدم خلالها مستويات مميزة سواء مع نادي الزمالك أو خلال تجربته الاحترافية مع ضمك في الدوري السعودي.

وجاء الإعلان بالتزامن مع تواجد اللاعب في مدرجات استاد القاهرة الدولي، لمتابعة مواجهة الزمالك أمام شباب بلوزداد في إياب دور نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية"، في مشهد لفت أنظار الجماهير التي حرصت على توجيه التحية له تقديرًا لمسيرته.

الزمالك وشباب بلوزداد

نجح فريق الزمالك في التأهل إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد تخطيه عقبة شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 1-0 بمجموع اللقاءين، في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وحسم الزمالك لقاء الذهاب بالفوز بنتيجة 1-0 في الجزائر، وفي لقاء الإياب انتهى اللقاء في القاهرة بالتعادل السلبي بين الفريقين ليحسم الزمالك البطاقة الأولي للمباراة النهائية.

وشهدت سيطرة متبادلة بين الفريقين على الكرة ولكن دون خطورة على المرمى، سوى في كرتين إحداهما في الدقيقة 26 سجل عدي الدباغ هدفا لنادي الزمالك ولكن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل بعد العودة للـ VAR، وفي الدقيقة 45 هدد الفريق الجزائري مرمى المهدي سليمان وكاد أن يحرز هدف التقدم.