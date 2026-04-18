أحمد حسن: طارق حامد رفض عرضًا من بيراميدز 3 أضعاف عقده مع الزمالك

كشف أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق حقيقة رفض طارق حامد، لاعب الزمالك السابق الانتقال لصفوف بيراميدز خلال فترة تواجده في النادي السماوي.

أعلن نجم خط الوسط السابق طارق حامد اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، لينهي مسيرة طويلة قدم خلالها مستويات مميزة سواء مع نادي الزمالك أو خلال تجربته الاحترافية مع ضمك في الدوري السعودي.

وجاء الإعلان بالتزامن مع تواجد اللاعب في مدرجات استاد القاهرة الدولي، لمتابعة مواجهة الزمالك أمام شباب بلوزداد في إياب دور نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية"، في مشهد لفت أنظار الجماهير التي حرصت على توجيه التحية له تقديرًا لمسيرته.

وقال أحمد حسن في تصريحات خلال برنامجه "الكابتن"، المذاع على قناة dmc: "عندما كنت في بيراميد تواصلنا مع طارق حامد من أجل الانضمام للنادي".

هذا الموقف أتذكره جيدًا لطارق حامد، ويجب أن أذكر بيه الجميع من فترة لأخرى".

عرضنا على طارق حامد 3 أضعاف قيمة عقده مع الزمالك، ولكنه رفض عرض بيراميدز وفضل الاستمرار مع الأبيض".

ويُعد طارق حامد أحد أبرز لاعبي خط الوسط في الكرة المصرية خلال العقد الأخير، حيث اشتهر بالقوة البدنية والالتزام التكتيكي، وكان عنصرًا أساسيًا في تتويجات الزمالك المحلية والقارية.