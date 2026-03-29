إبراهيم عبد الجواد يحسم الجدل حول صورة طارق حامد مع جون إدوارد

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد حقيقة الصورة المتداولة للاعب الزمالك السابق طارق حامد، مع جون إدوارد المدير الرياضي للقلعة البيضاء، والتي أثارت الجدل مؤخرًا حول إمكانية عودته إلى صفوف نادي الزمالك.

وأوضح عبد الجواد أن الصورة لا ترتبط بأي مفاوضات أو خطوات رسمية لعودة اللاعب، مؤكدًا أنها لا تعكس وجود اتفاق أو تحرك فعلي في هذا الاتجاه خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن طارق حامد يتمنى بالفعل إنهاء مسيرته داخل القلعة البيضاء، إلا أن ذلك لا يعني وجود تطورات حقيقية بشأن عودته في الوقت الحالي

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض مباراة ودية أمام الشرقية للدخان في إطار الاستعدادات لمواجهة المصري البورسعيدي فى مسابقة الدوري المصري الممتاز

وتقام المباراة غدا الاثنين فى السادسة مساء بتوقيت القاهرة باستاد الكلية الحربية

ويواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي يوم 5 أبريل المقبل على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري