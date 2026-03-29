أحدث ظهور لـ طارق حامد مع جون إدوارد عبر إنستجرام| شاهد

نشر طارق حامد، نجم الزمالك السابق، صورة من أحدث ظهور له عبر خاصية “ستوري” على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، جمعته بجون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض مباراة ودية أمام الشرقية للدخان في إطار الاستعدادات لمواجهة المصري البورسعيدي فى مسابقة الدوري المصري الممتاز

وتقام المباراة غدا الاثنين فى السادسة مساء بتوقيت القاهرة باستاد الكلية الحربية

ويواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي يوم 5 أبريل المقبل على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري