بعد اعتزاله في الملعب.. مهيب عبد الهادي يطلب توجيه رسالة لـ طارق حامد

طلب الإعلامي مهيب عبد الهادي، من جماهير القلعة البيضاء، توجيه رسالة إلى اللاعب طارق حامد.

وكتب مهيب عبد الهادي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "طارق حامد يعلن اعتزاله بين جماهير نادي الزمالك في استاد القاهرة بعد مواجهة شباب بلوزداد الجزائري، وجه كلمة للاعب؟".

ونجح الزمالك في التأهل إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية؛ بعد تخطيه عقبة شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 1-0 بمجموع اللقاءين، في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وحسم الزمالك لقاء الذهاب بالفوز بنتيجة 1-0 في الجزائر، فيما انتهى لقاء الإياب في القاهرة، اليوم، بالتعادل السلبي؛ ليحسم الزمالك البطاقة الأولى للمباراة النهائية.

وشهدت مباراة اليوم سيطرة متبادلة بين الفريقين على الكرة، ولكن دون خطورة على المرمى، سوى في كرتين، إحداهما في الدقيقة 26، حيث سجل عدي الدباغ هدفا لنادي الزمالك ولكن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل بعد العودة للـ VAR، وفي الدقيقة 45 هدد الفريق الجزائري مرمى المهدي سليمان وكاد أن يحرز هدف التقدم.

تشكيل الزمالك خلال مباراة الإياب

خاض معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المباراة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: عمر جابر، محمد إسماعيل، حسام عبدالمجيد، محمود بنتايج.

خط الوسط: محمد شحاتة، أحمد فتوح، عبدالله السعيد.

خط الهجوم: خوان بيزيرا، عدي الدباغ، ناصر منسي.