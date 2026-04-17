رياضة

معتمد جمال بعد التأهل: الأهم الوصول للنهائي.. وجماهير الزمالك لا تحزن

إسلام مقلد

أعرب معتمد جمال، المدير الفني لنادي الزمالك، عن سعادته بتأهل فريقه إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، عقب تخطي شباب بلوزداد في نصف النهائي.

وأكد جمال، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، أن مباراة الإياب كانت أصعب من مواجهة الذهاب، كما كان متوقعًا، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي تحقق بالتأهل إلى النهائي، رغم عدم تحقيق الفوز في اللقاء.

وأوضح المدير الفني أن فريقه أتيحت له عدة فرص خلال الشوط الأول، إلى جانب هدف ملغي، إلا أن الأهم كان حسم بطاقة التأهل، مطالبًا جماهير الزمالك بعدم الحزن لعدم تحقيق الانتصار، ومؤكدًا تطلعه لتقديم أداء أفضل خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن اللاعب خوان بيزيرا ظهر بمستوى جيد، لكنه واجه رقابة دفاعية قوية من المنافس، لافتًا إلى أن الفوز في مباراة الذهاب ساهم بشكل كبير في تسهيل مهمة الفريق خلال لقاء العودة.

وأضاف أن مباريات نصف النهائي والنهائي عادة ما تتسم بالحذر وقلة الفرص، مؤكدًا تفوق الزمالك في الشوط الأول، مقابل محاولات محدودة من الفريق الجزائري في الشوط الثاني، نجح خلالها الفريق في الحفاظ على تقدمه والتأهل.

وشدد على أهمية دعم الجماهير، مؤكدًا أن الفريق يسعى دائمًا لتقديم أفضل أداء، وأن الهدف منذ بداية البطولة هو التتويج باللقب، مع احترام جميع المنافسين المحتملين في النهائي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على سعادته الكبيرة بالتأهل، معتبرًا إياه خطوة مهمة في مشوار الفريق نحو تحقيق اللقب القاري.

