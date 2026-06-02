قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: سحب وأمطار رعدية مع استمرار الطقس الحار على أغلب الأنحاء
الضرائب : لا زيادة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل في التعديلات المقترحة
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
الصحة اللبنانية : 3468 شهيدا و10577 مصابا في العدوان الإسرائيلي
توقف مفاجئ للمحادثات غير المباشرة .. إيران تكشف آخر رسالة وجهتها إلى واشنطن
مصر واليابان تعززان شراكتهما التعليمية.. زيارة رفيعة لمعهد الكوزن بالعاشر من رمضان
خلاف على أولوية الجلوس | الداخلية تكشف تفاصيل قيام مسن بـ سبّ فتاة بالمترو
نتنياهو يتوعد إيران بالسقوط ويهدد بيروت : لا عودة لنظام طهران
وزير العمل يبحث مع نظيريه الجزائري والسوداني بجنيف تعزيز التعاون وتطوير التدريب المهني
خلفًا لتولسي غابارد.."ترامب" يكلّف بيل بولتي بقيادة الاستخبارات الوطنية مؤقتًا
السيطرة على حريق مصنع تحت التشطيب بالمنطقة الصناعية في العبور
الأغذية العالمي: المناطق الجنوبية بلبنان الأكثر تضررا بسبب القصف الإسرائيلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

محافظ الغربية يعتمد تحديث المخطط الاستراتيجي للمحلة الكبرى

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

اعتمد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة المحلة الكبرى، وذلك عقب استكمال كافة إجراءات التحديث بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بحضور المهندسة نرمين  إبراهيم مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.

توجيهات محافظ الغربية 

كما اعتمد المحافظ عددًا من التعديلات بالمخططات التفصيلية بمراكز السنطة وطنطا وكفر الزيات والمحلة الكبرى، في خطوة تستهدف حل عدد من المشكلات المرتبطة بإجراءات البناء والتخطيط العمراني، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين في مختلف المراكز.

وأكد محافظ الغربية أن تحديث المخططات العمرانية يمثل أحد الملفات المهمة التي تعمل عليها الدولة بصورة مستمرة، لما له من دور مباشر في تنظيم التوسع العمراني والحد من النمو العشوائي، إلى جانب تحديد مناطق الامتدادات الجديدة بصورة تضمن الحفاظ على النسق الحضاري وتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية.

تحرك تنفيذي عاجل 

أكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي أن هذه التحديثات تسهم في دعم جهود إصدار تراخيص البناء بشكل قانوني ومنظم، مع حماية حقوق المواطنين والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة لإنهاء هذا الملف بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية الأراضي الزراعية، وأضاف أن اعتماد التعديلات الجديدة بالمخططات التفصيلية جاء استجابة لعدد من المطالب والمشكلات القائمة ببعض المناطق، مؤكدًا استمرار مراجعة وتحديث المخططات وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين وخطط التنمية المستقبلية.

تحسين خدمات المواطنين 


واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على استمرار التعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لاستكمال منظومة التخطيط العمراني بكافة مدن وقرى المحافظة، بما يخدم مصالح المواطنين ويدعم جهود التنمية المستدامة على أرض الغربية.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي التخطيط الاستراتيجي العمراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2026 بالاسم ورقم الجلوس

بعد وفاتها.. تفاصيل الحالة الصحية ل سهام جلال؟

حالتها تدهورت بشكل مفاجئ.. سبب وفاة الفنانة سهام جلال

عمر مرموش وزوجته

عريس المونديال.. أول صور من عقد قران النجم عمر مرموش

الذهب

الذهب هيغلى ولا هيرخص.. مفاجأة عاجلة للمواطنين خلال الأشهر المقبلة

توقف القلب داخل غرفة العمليات ..ما الاسباب التى أدت لوفاه سهام جلال؟

داخل غرفة العمليات.. أسباب أدت إلى وفاة سهام جلال

امير ابو العز

فرج عامر : مصر تملك مهاجمًا موهوبًا بجانب حمزة عبدالكريم

أرشيفية

بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى..الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من البنوك وATM

صلاح الدين مصدق

مفاجأت جديدة في أزمة إيقاف القيد التأديبي للزمالك

ترشيحاتنا

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفرالشيخ يتفقد المركز التكنولوجي بفوة .. صور

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتابع نتائج الحملات الرقابية اليومية على المخابز البلدية بالمحلة وطنطا

اجتماع بتعليم الإسكندرية

تعليم الإسكندرية يبحث آخر الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية

بالصور

بعد معاناتها من انسداد الشرايين الطرفية.. جمال شعبان ينعى سهام جلال بكلمات مؤثرة

وفاة الإعلامية سهام جلال
وفاة الإعلامية سهام جلال
وفاة الإعلامية سهام جلال

محافظ الشرقية يُتابع انتظام الخدمات المقدمة للمترددين على مستشفى أبو كبير المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل سمبوسة هندية بالبطاطس

طريقة عمل سمبوسة هندية بالبطاطس..
طريقة عمل سمبوسة هندية بالبطاطس..
طريقة عمل سمبوسة هندية بالبطاطس..

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بمنطقة حلقة السمك بالزقازيق

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

فيديو

محمد صلاح

كواليس جديدة.. ماذا طلب محمد صلاح للانتقال إلى الدوري السعودي؟

سهام جلال

رحيل سهام جلال.. 10 محطات صنعت مشوار «وزيرة السعادة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

المزيد