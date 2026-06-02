محافظ الغربية يعتمد تحديث المخطط الاستراتيجي للمحلة الكبرى

اعتمد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة المحلة الكبرى، وذلك عقب استكمال كافة إجراءات التحديث بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بحضور المهندسة نرمين إبراهيم مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.

توجيهات محافظ الغربية

كما اعتمد المحافظ عددًا من التعديلات بالمخططات التفصيلية بمراكز السنطة وطنطا وكفر الزيات والمحلة الكبرى، في خطوة تستهدف حل عدد من المشكلات المرتبطة بإجراءات البناء والتخطيط العمراني، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين في مختلف المراكز.

وأكد محافظ الغربية أن تحديث المخططات العمرانية يمثل أحد الملفات المهمة التي تعمل عليها الدولة بصورة مستمرة، لما له من دور مباشر في تنظيم التوسع العمراني والحد من النمو العشوائي، إلى جانب تحديد مناطق الامتدادات الجديدة بصورة تضمن الحفاظ على النسق الحضاري وتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية.

تحرك تنفيذي عاجل

أكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي أن هذه التحديثات تسهم في دعم جهود إصدار تراخيص البناء بشكل قانوني ومنظم، مع حماية حقوق المواطنين والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة لإنهاء هذا الملف بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية الأراضي الزراعية، وأضاف أن اعتماد التعديلات الجديدة بالمخططات التفصيلية جاء استجابة لعدد من المطالب والمشكلات القائمة ببعض المناطق، مؤكدًا استمرار مراجعة وتحديث المخططات وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين وخطط التنمية المستقبلية.

تحسين خدمات المواطنين



واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على استمرار التعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لاستكمال منظومة التخطيط العمراني بكافة مدن وقرى المحافظة، بما يخدم مصالح المواطنين ويدعم جهود التنمية المستدامة على أرض الغربية.