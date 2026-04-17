مصادر: اتجاه لتأجيل مباراة الزمالك وسيراميكا في ختام الدوري بسبب نهائي الكونفدرالية

كشفت مصادر داخل رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن وجود اتجاه لتعديل موعد مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة الختامية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوضحت المصادر، أن المقترح يتضمن تأجيل المباراة لتقام يوم 20 مايو بدلًا من 15 من الشهر ذاته؛ وذلك لمنح الزمالك الوقت الكافي للاستعداد للمباراة، بعد أن يخوض نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأضافت أن الزمالك سيخوض مباراة الذهاب في نهائي الكونفدرالية يوم 9 مايو خارج مصر، على أن تُقام مواجهة الإياب يوم 16 مايو بالقاهرة، وهو ما دفع الرابطة لدراسة تعديل الموعد؛ لتفادي ضغط المباريات على الفريق.

وأشارت المصادر إلى أن القرار النهائي لم يُحسم بشكل رسمي حتى الآن، في انتظار اعتماد التعديلات بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.