وزير الرياضة بهنئ حسين لبيب بتأهل الزمالك لنهائى الكونفدرالية

حرص جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، على الاتصال هاتفيًا بالكابتن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، في رسالة دعم وتهنئة لنادي الزمالك وجماهيره؛ لتأهله إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

جاء ذلك عقب الأداء المميز للفريق خلال مشوار البطولة، والذي تُوِّج بحسم بطاقة العبور إلى النهائي، وذلك عقب فوزه على شباب بلوزداد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة حريصة على الوقوف خلف الأندية المصرية، خاصة خلال منافساتها القارية والدولية، للوصول إلى منصات التتويج وتحقيق البطولات التي تُسعد جماهير كرة القدم المصرية.

وطالب وزير الرياضة، خلال اتصاله مع رئيس نادي الزمالك، بتهنئة جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري، وحثهم على بذل كل الجهد من أجل إسعاد جماهيرهم وتحقيق لقب الكونفدرالية، ليُضاف إلى سجل الإنجازات الرياضية المصرية.

وأكد جوهر نبيل أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا ودعمًا مستمرًا للمنظومة الرياضية المصرية بكافة مفرداتها من الأندية والمنتخبات الوطنية في مختلف المشاركات القارية والدولية، إيمانًا بدورها في تمثيل الدولة المصرية وتحقيق الإنجازات، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يمثل دافعًا قويًا لتحقيق المزيد من النجاحات والبطولات، ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية.