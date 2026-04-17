75 دقيقة.. تعادل سلبي بين الزمالك وشباب بلوزداد في الكونفدرالية

مرت 75 دقيقة من مواجهة فريقي الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري وتشير النتيجة للتعادل السلبي بين الفريقين، في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وشهد الشوط الأول سيطرة متبادلة بين الفريقين على الكرة ولكن دون خطورة على المرمى، سوى في كرتين إحداهما في الدقيقة 26 سجل عدي الدباغ هدفا لنادي الزمالك ولكن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل بعد العودة للـ VAR، وفي الدقيقة 45 هدد الفريق الجزائري مرمى المهدي سليمان وكاد أن يحرز هدف التقدم.

تشكيل الزمالك

أعلن معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تشكيل فريقه لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء التشكيل الرسمي لنادي الزمالك لمباراة شباب بلوزداد كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: عمر جابر، محمد إسماعيل، حسام عبدالمجيد، محمود بنتايج.

خط الوسط: محمد شحاتة، أحمد فتوح، عبدالله السعيد.

خط الهجوم: خوان بيزيرا، عدي الدباغ، ناصر منسي.

