موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد بالكونفدرالية .. والقناة الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام شباب بلوزداد، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2025-2026.

ومن المقرر أن تُقام المباراة على ملعب استاد القاهرة الدولي، حيث يدخل الزمالك اللقاء بأفضلية نسبية، بعدما حقق فوزًا ثمينًا في مباراة الذهاب التي أُقيمت على ملعب ملعب نيلسون مانديلا بهدف دون رد.

ويكفي الفريق الأبيض تحقيق الفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل حجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، في ظل سعيه لمواصلة مشواره نحو التتويج باللقب القاري.

موعد المباراة

تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة والمعلق

تُذاع المباراة عبر شبكة beIN Sports، وتحديدًا قناة beIN Sports 3، بصوت المعلق عصام الشوالي.

وتحظى المواجهة باهتمام جماهيري كبير، في ظل رغبة الزمالك في استغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم التأهل ومواصلة المنافسة على اللقب.