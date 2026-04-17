شيكابالا يدعم الزمالك في مواجهة شباب بلوزداد

حرص محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الزمالك، علي تواجده في مدرجات الدرجة الثالثة باستاد القاهرة الدولي لدعم فريقه خلال مواجهة شباب بلوزداد الجزائري.

وشارك الإعلامي عمرو الدرديري صورة لشيكابالا وعلق كاتبا: ابتسم هتشوف أفضل لاعب في تاريخ مصر في مباراة الزمالك وبلوزداد النهارده.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام شباب بلوزداد، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

ومن المقرر أن يستضيف الفريق الأبيض نظيره الجزائري على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي البطولة.

ويكفي الزمالك تحقيق الفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل إلى المباراة النهائية.