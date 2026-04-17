بيزيرا يتمسك بالمشاركة أساسيًا .. هل يكون مفاجأة الزمالك أمام بلوزداد

طرح طارق السيد نجم الكرة المصرية السابق سؤالا للجماهير بشأن مشاركة خوان بيزيرا مع الزمالك ، أمام شباب بلوزداد الجزائري، في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب طارق السيد عبر فيسبوك : هل يكون بيزيرا مفاجأة الزمالك أمام بلوزداد .. اللاعب يتمسك بالمشاركة أساسيًا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام شباب بلوزداد، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

ومن المقرر أن يستضيف الفريق الأبيض نظيره الجزائري على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي البطولة.

ويكفي الزمالك تحقيق الفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل إلى المباراة النهائية.