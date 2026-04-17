قناة مفتوحة لنقل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري.. اعرف الطريقة

يستعد عشاق الكرة الأفريقية، لمتابعة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في نصف نهائي كأس الكونفدرالية، وتتسائل جماهير الفارس الأبيض عن القنوات المفتوحة الناقلة لمواجهة فريقهم اليوم.

وكان نادي الزمالك قد تغلب على مضيفه، شباب بلوزداد الجزائري، بهدف دون رد، في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين، يوم الجمعة الماضي، على ملعب نيلسون مانديلا.

الجدير بالذكر أن الفارس الأبيض وصل إلى نصف نهائي الكونفدرالية، بعد فوزه على أوتوهو بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين بدور ربع النهائي.

في المقابل، نجح بلوزداد في حجز مقعده بدور نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على حساب المصري البورسعيدي والتي انتهت بنتيجة 1-1 في القاهرة، و0-0 بالجزائر.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

يستضيف نادي الزمالك فريق شباب بلوزداد الجزائري، في السادسة مساء اليوم، الجمعة، على استاد القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويُدير الحكم السوداني محمود علي محمود إسماعيل اللقاء، ويعاونه التونسي خليل حساني، والموزمبيقي أرسينيو شادريك مارينجولي.

فيما يتولى البوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا مهام الحكم الرابع، بينما يقود تقنية الفيديو الحكم السوداني ياسر أحمد عبد العزيز ويعاونه الليبي عبد الرازق أحمد.

تشكيل الزمالك أمام شباب بلوزداد

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: محمود بنتايج، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة وأحمد فتوح وعبدالله السعيد.

الهجوم: خوان بيزيرا، ناصر منسي، عدي الدباغ.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد

تحصل مجموعة بي إن سبورتس على حقوق بث مباريات البطولات الأفريقية للأندية، حيث تنقل مباراة اليوم عبر قناة beIN Sports HD3 المشفرة.

وسيكون أمام عشاق كرة القدم داخل مصر فرصة لمتابعة مباراة نادي الزمالك أمام فريق شباب بلوزداد بشكل مجاني، وذلك عبر البث الأرضي لقناة تايم سبورتس.

وللعثور على البث الأرضي لقناة تايم سبورتس، يتطلب الأمر تحويل البث في التلفاز إلى الاستقبال الأرضي، ومن ثم توصيل "سلك الاستقبال" بجهاز التلفزيون.

وتتمثل الخطوة التالية، في الضغط على زر الضبط أو الإعدادات، والدخول على أيقونة القنوات، ومن ثم إعداد توليف القناة، والضغط على توليف تلقائي، وتحديد البحث الرقمي، ثم كتابة تردد القناة UHF 32 وتثبيته.