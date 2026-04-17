رسالة تحفيزية من أحمد دويدار للاعبي الزمالك قبل موقعة شباب بلوزدادا

حرص اللاعب أحمد دويدار على دعم لاعبي الزمالك، قبل مواجهة فريق شباب بلوزداد، المقرر لها اليوم الجمعة، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب دويدار عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “يالا يا زمالك كله يقول يارب النهاردة ماتش صعب جدا الفريق الجزائري بيلعب خارج أرضه افضل بكتيير من ملعبه لازم رجالة الزمالك تخلص الماتش من بدري واستغلال الفرص لينا وناخد بالنا من الكرات الثابته وان شاء الله الزمالك الي النهائي”

وتنطلق اليوم الجمعة جولة الإياب في الدور قبل النهائي للبطولة، حيث يلتقي الزمالك مع شباب بلوزداد الجزائري، في حين يلعب أولمبيك آسفي المغربي مع ضيفه اتحاد الجزائر، يوم الأحد المقبل.

وحقق الزمالك فوزا تاريخيا 1 / صفر على مضيفه شباب بلوزداد، يوم الجمعة الماضي، بملعب نيلسون مانديلا، ليحقق فوزه الأول على منافسه، الذي سبق أن تغلب على الفريق الأبيض في المباراتين اللتين أقيمتا بين الناديين من قبل.