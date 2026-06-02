واشنطن تفرض عقوبات جديدة على 4 منصات لتبادل العملات الرقمية مرتبطة بإيران

فرضت الولايات المتحدة حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، استهدفت أربعة مواطنين إيرانيين وأربع منصات متخصصة في تداول الأصول الرقمية، في خطوة تعكس تشديد واشنطن رقابتها على الأنشطة المالية المرتبطة بطهران.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات شملت منصات تداول العملات المشفرة "نوبيتكس" (Nobitex)، و"بيتبين" (Bitbinn)، و"رمزينكس" (Ramzinex)، و"والكس" (Wallex)، مشيرة إلى أن هذه الكيانات أصبحت خاضعة للإجراءات التقييدية الأمريكية.

وحذرت الوزارة من أن مؤسسات مالية أجنبية وأفراداً خارج إيران قد يواجهون بدورهم عقوبات أمريكية إذا شاركوا في معاملات أو أنشطة مالية محددة مع المنصات الأربع المشمولة بالإجراءات الجديدة.