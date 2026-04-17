سجل ذهبي وخبرة تتجدد.. الزمالك في النهائي الثالث بالكونفدرالية

يستعد نادي الزمالك لخوض ثالث نهائي في تاريخه ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، معززًا سجله القاري بخبرات سابقة ناجحة في المنافسات النهائية.

وخاض الزمالك أولى نهائياته في نسخة 2018-2019، حيث توج باللقب على حساب نهضة بركان المغربي، بعد التعادل في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 1-1، قبل أن يحسم اللقب بركلات الترجيح بنتيجة 5-3.

وعاد الفريق الأبيض ليكرر إنجازه في نهائي نسخة 2023-2024، أمام نفس المنافس، حيث خسر مباراة الذهاب بنتيجة 1-2، قبل أن يحقق الفوز في لقاء الإياب بهدف دون رد، ليتوج باللقب بمجموع المباراتين 2-2، مستفيدًا من قاعدة الهدف خارج الأرض.

ويأمل الزمالك في مواصلة تفوقه القاري خلال النهائي الثالث، من أجل تعزيز رصيده من الألقاب الإفريقية، وترسيخ مكانته بين كبار أندية القارة.

التأهل للنهائي

وتأهل نادي الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد تخطيه عقبة شباب بلوزداد بنتيجة 1-0 في مجموع مباراتي نصف النهائي.

وكان الزمالك قد حسم مواجهة الذهاب في الجزائر بهدف دون رد، قبل أن يفرض التعادل السلبي نفسه في لقاء الإياب الذي أُقيم بالقاهرة، ليحجز الفريق الأبيض بطاقة التأهل إلى النهائي.

تفاصيل المباراة

شهدت مواجهة الإياب أداءً متوازنًا بين الفريقين، مع سيطرة متبادلة على مجريات اللعب، دون فرص خطيرة مؤثرة على المرميين. وسجل عدي الدباغ هدفًا للزمالك في الدقيقة 26، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو (VAR)، فيما كاد الفريق الجزائري أن يخطف هدف التقدم في الدقيقة 45، لكن المحاولة لم تكتمل.

موعد النهائي

ومن المقرر أن تُقام مباراة الذهاب خارج مصر يوم 9 مايو المقبل، على أن تُلعب مواجهة الإياب في القاهرة يوم 16 من الشهر ذاته.

وينتظر الزمالك في المباراة النهائية الفائزة من مواجهة أولمبيك أسفي واتحاد العاصمة الجزائري التي سوف تقام يوم الأحد المقبل.

تشكيل الزمالك في الإياب

وجاء تشكيل الزمالك خلال المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: عمر جابر، محمد إسماعيل، حسام عبدالمجيد، محمود بنتايج

خط الوسط: محمد شحاتة، أحمد فتوح، عبدالله السعيد

خط الهجوم: خوان بيزيرا، عدي الدباغ، ناصر منسي

ويأمل الزمالك في استغلال الدفعة المعنوية بعد التأهل، من أجل التتويج باللقب القاري وإضافة بطولة جديدة إلى خزائنه.