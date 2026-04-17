فرجاني ساسي يغازل جماهير الزمالك بعد التأهل لنهائي الكونفدرالية

احتفل التونسى فرجانى ساسى نجم نادى الزمالك السابق والدحيل القطرى الحالي بتأهل الابيض إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك عقب فوزه على شباب بلوزداد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ونشر نجم منتخب تونس عبر حسابه على «إنستجرام»: «صورة لجماهير الزمالك بعد التأهل لنهائي الكونفيدرالية بتعليق جيم اوفر "

وتأهل نادي الزمالك إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية عقب التعادل سلبيا مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي في إطار إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التأهل لنهائي الكونفدرالية

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك في مباراته القادمة مع بيراميدز في قمة الدوري المصري الممتاز يوم الخميس 23 من أبريل الجاري 2026، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة تحديد بطل الدوري.

