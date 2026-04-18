موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تُقام مساء يوم السبت مواجهة قوية تجمع بين تشيلسي ومانشستر يونايتد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2025/26، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين في سباق ترتيب الجدول.

ويستضيف ملعب “ستامفورد بريدج” هذه المباراة المرتقبة، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة، وسط ترقب جماهيري كبير نظرًا لقيمة الفريقين وتاريخ المواجهات بينهما.

موقف الفريقين في جدول الدوري الإنجليزي

يدخل مانشستر يونايتد اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 55 نقطة، ويطمح في تعزيز موقعه ضمن المربع الذهبي والمنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

أما تشيلسي، فيحتل المركز السادس برصيد 48 نقطة، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تقلص الفارق وتعيده إلى دائرة المنافسة على المراكز الأوروبية.

نتائج الجولة الماضية

يخوض مانشستر يونايتد المباراة بعد خسارته في الجولة السابقة أمام ليدز يونايتد بنتيجة 2-1، وهي نتيجة أثرت على معنويات الفريق قبل هذه المواجهة.

في المقابل، يدخل تشيلسي اللقاء بعد هزيمة ثقيلة أمام مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد، ما يزيد من دوافعه لتقديم أداء قوي أمام جماهيره.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية، في توقيت مثالي لعشاق الكرة الإنجليزية.

وتنقل المواجهة مباشرة عبر قناة beIN SPORTS 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في المنطقة.

التعليق على المباراة

يتولى المعلق الرياضي حفيظ دراجي مهمة التعليق على أحداث المباراة