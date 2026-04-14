قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو الفاشل.. زعيم المعارضة الإسرائيلية يعلق على قرار الحكومة الإيطالية
مصرع 9 أشخاص وعشرات المصابين في انفجار كبير بمحطة كهرباء بالهند
استمرار العمليات العسكرية داخل لبنان رغم المفاوضات مع بيروت.. تفاصيل
البحرين: اعتراض وتدمير 194 صاروخا و523 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية
وزير الكهرباء: تنسيق دائم لإنجاز مشروع الضبعة وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة
لعنة أبريل تطارد آرسنال مجددًا.. هل يمنح السقوط الجديد لقب الدوري الانجليزي لمانشستر سيتي؟
مقابل 60 مليون إسترليني.. ليفربول يطارد جوهرة بورنموث الفرنسية| إيه الحكاية
وزير الخارجية في اجتماع وزراء G24: النظام الاقتصادي العالمي في حاجة لإصلاحات جوهرية
وصلة غزل بين الفنان خالد الصاوي وزوجته.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار..أخبار التوك شو
مكاسب 50 مليار جنيه.. البورصة المصرية تواصل الصعود بعد شم النسيم
بيراميدز يطلب حكامًا أجانب لقمة الزمالك.. واللوائح تُهدد برفض الطلب
البنك المركزي: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 22.1 مليار دولار خلال 6 أشهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

لعنة أبريل تطارد آرسنال مجددًا.. هل يمنح السقوط الجديد لقب الدوري الانجليزي لمانشستر سيتي؟

تتجدد المخاوف داخل آرسنال مع دخول شهر أبريل بعدما كشفت الأرقام والإحصاءات عن نمط سلبي متكرر يلاحق الفريق في هذا التوقيت الحاسم من الموسم ما يعيد فتح ملف فقدان النقاط في اللحظات الفاصلة ويمنح مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا فرصة ذهبية للعودة بقوة إلى سباق لقب الدوري الإنجليزي.

فقد أظهرت البيانات أن أبريل يعد الشهر الأضعف في مسيرة المدير الفني ميكيل أرتيتا مع آرسنال إذ لا تتجاوز نسبة الانتصارات خلاله 44% مقارنة بمتوسط عام يصل إلى 63.2% في باقي أشهر الموسم وهو ما يعكس تراجعًا واضحًا في الأداء كلما اقتربت المنافسة من مراحل الحسم.

هذه الأرقام لم تأت من فراغ بل تزامنت مع سلسلة من النتائج السلبية التي ضربت الفريق مؤخرًا أبرزها الخسارة المفاجئة أمام بورنموث بنتيجة 2-1 والتي سبقتها هزيمة أخرى أمام ساوثهامبتون لتزداد حالة القلق داخل أروقة النادي وتتعالى التساؤلات حول قدرة الفريق على الصمود في سباق اللقب حتى النهاية.

أبريل عقدة لا تنكسر

المشهد لا يبدو جديدًا على جماهير آرسنال فشهر أبريل تحول خلال المواسم الأخيرة إلى نقطة تحول سلبية متكررة في مسار الفريق حيث ارتبط دائمًا بفقدان نقاط حاسمة أهدت المنافسين فرصة الانقضاض على القمة.

في موسم 2022-2023 بدأت الانهيارات تدريجيًا بتعادلات مؤثرة أمام فرق مثل ليفربول ووست هام يونايتد وساوثهامبتون قبل الخسارة الثقيلة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 4-1 وهي المباراة التي غيرت ملامح سباق اللقب بالكامل.

وفي الموسم التالي ورغم الأداء القوي طوال أغلب الجولات جاءت الهزيمة الوحيدة في آخر 18 مباراة أمام أستون فيلا في أبريل أيضًا لتمنح مانشستر سيتي الأفضلية في الأمتار الأخيرة وتؤكد أن هذا الشهر يظل العقدة الأكبر في مشروع أرتيتا.

أما في موسم 2021-2022 فقد كانت النتائج السلبية في نفس الشهر سببًا مباشرًا في فقدان الفريق لمركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا ما يضع علامة استفهام دائمة حول قدرة الفريق على التعامل مع ضغط الحسم.

الإصابات عامل يفاقم الأزمة

ولا يمكن فصل التراجع الحالي عن سلسلة الإصابات التي ضربت الفريق في توقيت حساس حيث يعاني آرسنال من غيابات مؤثرة في صفوفه أبرزها بوكايو ساكا ومارتن أوديغارد ويورين تيمبر وميكيل ميرينو وهو ما قلل من خيارات أرتيتا التكتيكية وأثر بشكل مباشر على توازن الفريق داخل الملعب.

ورغم ذلك يرى البعض أن الإصابات ليست السبب الوحيد بل يفتح هذا التراجع الباب أمام انتقادات تتعلق بإدارة المداورة داخل الفريق والاعتماد الكبير على مجموعة محدودة من اللاعبين الأساسيين ما يزيد من الإرهاق البدني في المراحل الحاسمة.

آلة أبريل المثالية

على الجانب الآخر يظهر مانشستر سيتي بصورة مغايرة تمامًا حيث يتحول شهر أبريل إلى أحد أفضل فتراته تحت قيادة جوارديولا بنسبة انتصارات تصل إلى 79% مع سجل شبه مثالي خلال السنوات الأخيرة.

ووفق الأرقام حقق الفريق 29 فوزًا في آخر 33 مباراة خاضها في أبريل بالدوري الإنجليزي دون أي خسارة تُذكر خلال هذه الفترة منذ قرابة خمس سنوات ما يعكس استقرارًا ذهنيًا وفنيًا في أصعب مراحل الموسم.

ويرى جوارديولا أن هذا التفوق يرتبط بجاهزية الفريق الذهنية بينما أشار في تصريحات سابقة بشكل ساخر إلى أن تحسن الطقس قد يكون أحد العوامل المساعدة في رفع الأداء في إشارة إلى قدرة فريقه على التأقلم مع مختلف الظروف.

سباق اللقب يشتعل من جديد

وتأتي خسارة آرسنال الأخيرة لتعيد إشعال صراع القمة حيث توقف رصيد الفريق عند 70 نقطة بعد 32 مباراة بينما يلاحقه مانشستر سيتي بـ61 نقطة من 30 مباراة مع مباراتين مؤجلتين تمنحان الفريق فرصة تقليص الفارق بشكل كبير.

وبات السيناريو مفتوحًا على جميع الاحتمالات إذ إن فوز مانشستر سيتي في مبارياته المؤجلة مع التفوق في المواجهة المباشرة قد يعيد ترتيب المشهد بالكامل بينما يمنح انتصار آرسنال في اللقاء المرتقب أفضلية مريحة قد تقترب به من حسم اللقب.

آرسنال شهر أبريل مانشستر سيتي جوارديولا لقب الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

الدواجن

بعد انتهاء الأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

موعد حجز شقق الإسكان الإجتماعي2026.. الشروط والأوراق

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

لماذا سميت صلاة الفجر

لماذا سميت صلاة الفجر بهذا الاسم؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

شيرين عبد الوهاب

مقطع مسرب يتسبب في تصدر شيرين عبد الوهاب التريند

سفينة حاويات

هجوم على سفينة حاويات قرب سواحل عمان

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

ترشيحاتنا

محافظ بورسعيد يتفقد سير الأعمال باستاد النادي المصري ويوجه بتكثيف الجهود للانتهاء في أسرع وقت

محافظ بورسعيد: الانتهاء من فرد النجيل الصناعي بأرضية الاستاد و جاري تجهيز و زراعة النجيل الطبيعي

محافظ قنا

محافظ قنا يوجه بتسريع وتيرة العمل بمشروعات «حياة كريمة» لضمان جودة خدمات القرى

خضروات ارشيفيه

أسعار الخضروات بأسواق الوادي الجديد اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

بالصور

حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت

حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت

أول تعليق من شركة BYD على الحريق الضخم داخل مصنعها

حريق BYD

غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات

غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات!

إدارة شئون البيئة بالشرقية تنفذ حملات تفتيشية على 49 منشأة وتعدم 1440 كجم أغذية فاسدة

حملة مكبرة

فيديو

سيد رجب

سيد رجب يساند زوجته في جنازة والدها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

المزيد