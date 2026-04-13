لاعب أرسنال السابق ينكر تهمتي اغتصاب جديدتين

مثل توماس بارتي، لاعب فريق فياريال الإسباني، أمام محكمة في لندن اليوم الاثنين، حيث دفع ببراءته من تهمتين إضافيتين بالاغتصاب.

بارتي، الذي غادر أرسنال إلى فياريال الصيف الماضي، وُجهت إليه في يوليو من العام الماضي خمس تهم أخرى بالاغتصاب وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي، تتعلق بادعاءات تعود إلى عامي 2021 و2022.

وقد دفع اللاعب ببراءته من هذه التهم، وقد تتأجل المحاكمة، التي كان من المقرر عقدها في نوفمبر من هذا العام، إلى يناير 2027 بسبب هذه الادعاءات الجديدة.

وفي المجمل، دفع لاعب كرة القدم ببراءته من سبع تهم اغتصاب وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي تتعلق بأربع نساء.

ووافق القاضي توني بومجارتنر، اليوم الاثنين، على محاكمة جميع الادعاءات معًا.

وتحدث اللاعب لتأكيد اسمه والإقرار ببراءته مرتين خلال جلسة الاستماع.

ولم يحضر بارتي الجلسة السابقة في محكمة وستمنستر الجزئية عندما عُرضت التهم أمام القاضي لأول مرة، لكن محاميه أشار إلى أنه سيتم تقديم دفوعات بالبراءة.

وهو لا يزال بكفالة خلال الإجراءات القانونية، بشرط عدم اتصاله بالضحايا المزعومين.

وانضم بارتي إلى أرسنال قادماً من أتلتيكو مدريد في عام 2020 في صفقة بلغت قيمتها حوالي 45 مليون جنيه إسترليني، قبل أن يغادر النادي في يونيو الماضي، ومن المتوقع أن يلعب مع غانا في كأس العالم هذا الصيف.

ومن المقرر أن يمثل بارتي أمام المحكمة في جلسة استماع تمهيدية في 14 مايو.