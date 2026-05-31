صراع عنيف في الجولة 22 بالدوري المغربي

تستأنف منافسات الدوري المغربي للمحترفين لكرة القدم بإجراء مباريات الجولة الثانية والعشرين، أيام الإثنين والأربعاء والخميس وسط صراع محتدم في مقدمة الترتيب والمراكز المتأخرة مما يجعل من نتائج هذه المحطة منعطفا حاسما في رسم ملامح اللقب وشبح الهبوط.

وتنطلق منافسات هذه الجولة غدا الإثنين بثلاث مواجهات قوية ترتبط حساباتها بسباقي الصدارة والانعتاق من المناطق الخلفية.

يستقبل اتحاد تواركة ضيفه الكوكب المراكشي، صاحب المركز التاسع بترتيب المسابقة، على أرضية ملعب الملعب البلدي بالرباط.

ويدخل الفريق التوركي اللقاء في المركز الرابع عشر، متأثرا بسلسلة من النتائج السلبية التي تمنعه من ترف إهدار أي نقطة، في حين يتطلع الكوكب المراكشي للعودة من العاصمة بنتيجة تبقيه بعيدا عن الحسابات.

كما يحل المغرب الفاسي، صاحب المركز الثالث، ضيفا ثقيلا على أولمبيك آسفي بملعب المسيرة الخضراء، في واحدة من أصعب مواجهات الجولة.

ويتطلع الفاسيون إلى تحقيق الفوز لاستعادة الصدارة من جديد بعد عثرة غير محسوبة، بينما تضيق خيارات أولمبيك آسفي، القابع في المركز الأخير، في وضع بات يفرض عليه مراجعة حساباته.

وفي آخر مباريات اليوم الأول، يستضيف النادي المكناسي نظيره أولمبيك الدشيرة على أرضية الملعب الشرفي بمكناس، حيث يسعى أصحاب الأرض إلى الاقتراب من المراكز المؤهلة للمنافسات القارية، في حين يسعى الزوار إلى تدارك هزيمتهم الأخيرة أمام الرجاء وإيقاف نزيف النقاط.

ويحتل المكناسي المركز السابع حاليا في ترتيب البطولة، بينما يتواجد أولمبيك الدشيرة في المركز الثالث عشر.

وتشهد مباريات الأربعاء المقبل مواجهات حابسة للأنفاس ومباشرة بين أطراف معادلة اللقب والبقاء.

البداية ستكون بلقاء يوصف بنهائي البقاء، حيث يصطدم نهضة الزمامرة، الذي يحتل المركز العاشر، بضيفه اتحاد يعقوب المنصور، صاحب المركز الخامس عشر، في مواجهة يسعى من خلالها الزوار إلى الهروب من شبح الهبوط وتثبيت أقدامهم في القسم الأول.

وتحتضن أرضية الملعب الكبير بطنجة مواجهة قوية تجمع اتحاد طنجة، الذي يتواجد في المركز الحادي عشر، والوداد البيضاوي، صاحب المركز الرابع.

ويأمل الوداد في تأكيد صحوته ومواصلة سلسلة انتصاراته والاقتراب من الصدارة، في حين يراهن اتحاد طنجة على صلابته بميدانه لكبح طموح الضيوف وتأمين وضعيته في وسط الترتيب.

وتتجه الأنظار في الليلة ذاتها صوب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، الذي يحتضن قمة الجولة بين المتصدر الرجاء البيضاوي، وضيفه نهضة بركان، صاحب المركز الخامس.

ويمر الرجاء بفترة انتعاش فني وقوة ذهنية عقب اعتلائه الصدارة في الجولة الماضية، بينما يطمح نهضة بركان إلى استغلال اللقاء المباشر لخلط الأوراق وإعادة الفارق إلى نقطة الصفر، مستفيدا من معنويات فوزه الأخير في الوقت القاتل على نهضة الزمامرة.

وتختتم الجولة يوم الخميس القادم بإجراء مباراتين، حيث يستضيف حسنية أغادير، صاحب المركز الثاني عشر، فريق الفتح الرباطي، الذي يتواجد في المركز الثامن، في مواجهة تعنى بالدرجة الأولى الفريق المضيف المهدد بشبح الهبوط للموسم الثاني على التوالي بعدما اكتفى بأربع نقاط في مبارياته الخمس الأخيرة.

وفي ختام الجولة، يستقبل الجيش الملكي (الوصيف) ضيفه الدفاع الحسني الجديدي، صاحب المركز السادس، في مواجهة يسعى من خلالها الفريق العسكري إلى تعويض اللقب القاري الضائع بعدما أضاع فرصة الانفراد بصدارة الدوري بتعادله مع الفتح، أمس السبت.

ويعد الإرهاق النفسي أحد أبرز خصوم الجيش في مواجهة الفريق الجديدي الساعي بدوره إلى استعادة توازنه بعد خسارة وثلاثة تعادلات في مبارياته الأربع الأخيرة.