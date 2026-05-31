المغرب يسعي لإنجاز تاريخي جديد في كأس العالم 2026

ستكون بطولة كأس العالم لكرة القدم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا هي المشاركة السابعة للمغرب في الحدث الكروي الأضخم، والثالثة على التوالي في تاريخه، في إنجاز غير مسبوق.

ويدخل منتخب (أسود الأطلس) النسخة الموسعة، التي تضم 48 منتخبا بعزيمة قوية لإثبات أن إنجازهم التاريخي في النسخة الماضية، التي نظمتها قطر عام 2022 وبلوغهم الدور قبل النهائي لم يكن وليد الصدفة.

ويسعى رجال المدرب الوطني محمد وهبي لمواصلة إلهام الجماهير المغربية، في وقت تتطلع فيه البلاد لاستضافة النسخة التالية للمسابقة، التي ستقام عام 2030، بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.

وتولى وهبي قيادة المنتخب المغربي في الخامس من مارس الماضي، خلفا لمواطنه وليد الركراكي، الذي قاد الفريق لأن يصبح أول فريق أفريقي وعربي يصعد للمربع الذهبي في المونديال قبل 4 أعوام.

وأتى تعيين وهبي في ظل نجاحه الملفت كمدرب مع منتخب المغرب تحت 20 سنة، حيث توج بطلا لكأس العالم للشباب في إنجاز استثنائي خلال نسخة المسابقة التي أقيمت في تشيلي العام الماضي، الأمر الذي ينبئ بالمزيد من النجاحات للكرة المغربية مع المنتخب الأول، الذي يستعد لتسجيل ظهوره الأول في المنافسات الدولية الرسمية بعد مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، التي استضافها على ملاعبه.

وتعرض المنتخب المغربي لضربة موجعة بنهائي أمم أفريقيا 2025، عقب خسارته صفر / 1 بعد التمديد أمام نظيره السنغالي، غير أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اتخذ قرارا مفاجئا في مارس الماضي بسحب لقب البطولة من منتخب (أسود التيرانجا) ومنحه للمغاربة بإعلان فوزهم بالمباراة 3 / صفر اعتباريا، وذلك استنادا للمادة 84 من لوائح البطولة.

وشهد اللقاء، مغادرة منتخب السنغال ملعب المباراة في اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي بسبب الاعتراض على احتساب الحكم ركلة جزاء للمغرب، إلا أن ساديو ماني، نجم الفريق، أقنع زملائه في العودة للعب من جديد.

ولا تزال أزمة نهائي أمم أفريقيا 2025 قائمة، بعد قرار السنغال التقدم بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس) ضد قرار كاف بسحب اللقب القاري منها، في انتظار صدور الحكم النهائي بشأن تلك القضية.

ويعد وهبي من أبناء المغرب المهاجرين، حيث نشأ في بلجيكا، وبدأ مسيرته التدريبية عام 1997 بعمر 21 عاما فقط مع فرق الناشئين والشباب في مكابي بروسلس، قبل أن ينتقل إلى أندرلخت عام 2003 ويتدرج في العديد من المناصب حتى عام 2021، لينتقل إثر ذلك لتدريب منتخب المغرب تحت 20 سنة بدءا من عام 2022 حيث قاده للنجاح في نهاية مشواره معهم العام الماضي.

وأوقعت قرعة مرحلة المجموعات بكأس العالم 2026 المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة برفقة منتخبات البرازيل واسكتلندا وهايتي.

ويفتتح منتخب المغرب مشواره في المونديال المقبل بمواجهة من العيار الثقيل أمام منتخب البرازيل في 13 يونيو 2026 على ملعب (نيويورك نيوجيرسي)، قبل أن يلعب مع منتخب اسكتلندا بعدها بستة أيام في ملعب (بوسطن)، ثم يختتم لقاءاته في دور المجموعات بمواجهة منتخب هايتي في 24 من ذات الشهر على ملعب (أتلانتا).

