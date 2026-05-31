لا تشتري الخضروات في هذه الأكياس.. تحذير مهم من القومي للتغذية| فيديو

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن القواعد الآمنة عن شراء الغذاء من الأسواق .

تحذير من الأكياس الملونة

وحذرت علا شوقي عميد المعهد القومي للتغذية من شراء الخضروات والفاكهة في اكياس ملونة كما حذرت من الشراء من تجار يضعون الخضار والفاكهة على الأرض .

وأضافت خلال الفيديو المنشور علي صفحة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انه لا يجب ان تطول فترة التسوق ووضع المنتجات في الأكياس لفترة طويل بسبب عدم تلفها.

وأشارت الى انه يجب على المشتري ان يتخير مصدر التجار الذي يشتري منهم الخضار والفاكهة حيث يجب ان لا يشتري منتج يكون به رائحة غير مرغوب فيها او يوجد به عطب.

