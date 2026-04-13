دوكو: الفوز أمام أرسنال يعني أن الأمر بأيدينا.. وما حققناه استثنائي

يرى البلجيكي جيريمي دوكو، لاعب فريق مانشستر سيتي، قدرة فريقه على حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الفترة المقبلة.

وقال دوكو في تصريحات لـ سكاي سبورتس: "المنافسة على اللقب بدأت".

وأضاف: “يجب أن نؤمن بفرصنا بعد أن أصبح مصيرنا الآن تحت سيطرتنا.”

وتابع: “سأكون مجنوناً لو لم أؤمن بذلك، أعتقد أن المنافسة قد بدأت، لدينا مباراة مهمة الآن، وسنتعافى جيداً ونتطلع إليها.”

وواصل: “لقد شاهدت مباراة أرسنال، وعندما رأيتهم يخسرون، أدركت أن الدوري الإنجليزي لا يمكن التنبؤ به حقًا، لقد ركزنا أيضًا على مباراتنا، الفوز هنا ليس أمرًا مفروغاً منه، لذا فإن ما حققناه اليوم استثنائي.”

وأردف: “إذا فزنا فسيكون ذلك بمثابة ضربة قوية لأرسنال، أما إذا خسرنا، فسيكون الأمر بأيديهم وعلينا انتظار خسارتهم. لكن إذا فزنا، فسيكون الأمر بأيدينا، وأنا أفضل أن يكون الأمر بأيدينا.”

واختتم: "سيأتون وهم جائعون، إنهم لا يريدون أن يعطونا إياه ببساطة، لذا علينا أن نذهب ونأخذه، سنكون مستعدين جيداً".