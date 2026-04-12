تحت أنظار عمر مرموش.. مانشستر سيتي يكتسح تشيلسي 3-0 في البريميرليج

اكتسح فريق مانشستر سيتي نظيره تشيلسي، بثلاثية نظيفة، في إطار منافسات الجولة 32 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل الأساسي غياب الدولي المصري عمر مرموش وتواجده على مقاعد البدلاء.

جاءت ثلاثية مانشستر سيتي عن طريق نيكو أوريلي ومارك جويهي وجيريمي دوكو في الدقائق 51، 57، 68.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: نونيز – خوسانوف – جويهي – أوريلي.

خط الوسط الدفاعي: رودري – برناردو سيلفا.

خط الوسط الهجومي: ريان شرقي – سيمينيو – جيريمي دوكو.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

تشكيل تشيلسي كالتالي:

سانشيز، جوستو، فوفانا، هاتو، كوكوريا، كايسيدو، سانتوس، استيفاو، بالمر، نيتو، بيدرو.

ويحتل فريق مانشستر سيتي وصافة الترتيب برصيد 64 نقطة، فيما يأتي فريق تشيلسي في المركز السادس برصيد 48 نقطة