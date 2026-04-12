قمة نارية في البريميرليج.. أرقام مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي على ستامفورد بريدج

يستضيف تشيلسي نظيره مانشستر سيتي، مساء اليوم الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مواجهة مرتقبة تحمل طابعًا تنافسيًا كبيرًا.

تفوق متقارب في المواجهات المباشرة

شهدت مواجهات الفريقين عبر التاريخ تنافسًا قويًا، حيث التقيا في 174 مباراة بمختلف المسابقات، حقق خلالها مانشستر سيتي 66 انتصارًا مقابل 67 فوزًا لتشيلسي، بينما حسم التعادل 41 مواجهة. وسجل السيتي 238 هدفًا، مقابل 236 هدفًا للبلوز، وفقًا لإحصائيات موقع "ترانسفير ماركت".

موعد المباراة

تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

صراع القمة والمراكز الأوروبية

يدخل مانشستر سيتي المباراة باحثًا عن تحقيق الفوز لتقليص الفارق مع المتصدر آرسنال، الذي تلقى خسارة مفاجئة أمام بورنموث في نفس الجولة.

ويحتل السيتي المركز الثاني برصيد 61 نقطة، بينما يأتي تشيلسي في المركز السادس برصيد 48 نقطة، في سعيه لتعزيز حظوظه في المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

معنويات مرتفعة قبل القمة

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا على ليفربول برباعية نظيفة في كأس الاتحاد الإنجليزي، فيما اكتسح تشيلسي نظيره بورت فايل بسبعة أهداف دون رد في البطولة ذاتها.

وتحمل المواجهة أهمية كبيرة لكلا الفريقين، في ظل اشتداد المنافسة مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة.