وزارة الصحة تكشف.. أعراض تسمم الفسيخ والمصل المناسب في شم النسيم
سلك شاحن وقرط ذهبي.. تفاصيل مقتـ.ـل طالبة الشرقية
فشل المفاوضات الأمريكية الإيرانية يلقي بظلاله علي أسواق المال العربية بختام تعاملات اليوم
ترامب يحذر إيران من تصعيد خطير في مضيق هرمز وسط تعثر المفاوضات النووية
قاليباف: واشنطن لم تحظ بثقة الوفد الإيراني خلال مفاوضات إسلام أباد
ترامب: الإيرانيون لم يتركوا طاولة المفاوضات وسيعودون ويمنحوننا ما نريد
ترامب: إيران ستعود وتمنحنا كل ما نريد تحت ضغط الحصار الشامل
للمرة الثانية.. تجديد حبس نجل أحمد حسام ميدو لحيازته المخدرات
ترامب: الناتو يريد المساعدة في فتح مضيق هرمز للملاحة
بالأسماء.. وزيرة الثقافة تصدر حركة تعيينات جديدة لتطوير الأداء
45 ألف و 400 تذكرة.. زيادة عدد جماهير الزمالك أمام بلوزداد بـ الكونفيدرالية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

قمة نارية في البريميرليج.. أرقام مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي على ستامفورد بريدج

مانشستر سيتي وتشيلسي
إسلام مقلد

يستضيف تشيلسي نظيره مانشستر سيتي، مساء اليوم الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مواجهة مرتقبة تحمل طابعًا تنافسيًا كبيرًا.

تفوق متقارب في المواجهات المباشرة

شهدت مواجهات الفريقين عبر التاريخ تنافسًا قويًا، حيث التقيا في 174 مباراة بمختلف المسابقات، حقق خلالها مانشستر سيتي 66 انتصارًا مقابل 67 فوزًا لتشيلسي، بينما حسم التعادل 41 مواجهة. وسجل السيتي 238 هدفًا، مقابل 236 هدفًا للبلوز، وفقًا لإحصائيات موقع "ترانسفير ماركت".

موعد المباراة

تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

صراع القمة والمراكز الأوروبية

يدخل مانشستر سيتي المباراة باحثًا عن تحقيق الفوز لتقليص الفارق مع المتصدر آرسنال، الذي تلقى خسارة مفاجئة أمام بورنموث في نفس الجولة.

ويحتل السيتي المركز الثاني برصيد 61 نقطة، بينما يأتي تشيلسي في المركز السادس برصيد 48 نقطة، في سعيه لتعزيز حظوظه في المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

معنويات مرتفعة قبل القمة

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا على ليفربول برباعية نظيفة في كأس الاتحاد الإنجليزي، فيما اكتسح تشيلسي نظيره بورت فايل بسبعة أهداف دون رد في البطولة ذاتها.

وتحمل المواجهة أهمية كبيرة لكلا الفريقين، في ظل اشتداد المنافسة مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة.

تفاصيل جديدة في واقعة فتاة سموحة.. نغمة هاتف غريبة في اللايف وطليقها كلمة السر

ماذا نعرف عن واقعة سموحة؟

ضغوط نفسية وأعباء معيشية.. ماذا نعرف عن واقعة سموحة؟

صورة ارشيفية

خلوا بالكوا من ولادي .. سيدة تنهي حياتها من شرفة منزلها في سموحة | تفاصيل صادمة

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر ابريل 2026 .. قرارات نهائية بشأنه

صورة أرشيفية

أحد جيران بلوجر الإسكندرية يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها

عداد الكهرباء

ركب عدادين .. حل عملي لتقليل فاتورة الكهرباء

صلاة الفجر قبل الشروق

هل صلاة الفجر قبل الشروق بدقائق حاضر أم قضاء؟.. انتبه لـ10 حقائق

الدولار

دون الـ 53 جنيها.. أسعار الدولار اليوم الأحد في مصر

لجنة تحكيم مهرجان هوليوود للفيلم العربي

أمير رمسيس وشاهيناز العقاد في لجنة تحكيم أيام الصناعة بمهرجان هوليوود

آشا تاي

أشهر صوت في بوليوود.. وفاة آشا تاي عن عمر 92 عاما

بوستر حفل أنغام

تذاكر حفل أنغام في أبو ظبي توشك على النفاد

بالصور

دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية

الطريقة الأساسية لتحضير الرنجة بالطحينة في شم النسيم

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع الأطفال بـ يوم اليتيم

في شم النسيم.. طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع أطفال مصر بيوم اليتيم

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع الأطفال بـ يوم اليتيم

نمير عبد المسيح

نمير عبد المسيح: أتفهم عدم جماهيرية الفيلم الوثائقي لدى الجمهور.. خاص بالفيديو

صورة من تكريم وزير الدفاع لقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل زاخرة بالكفاءات القادرة على خدمة الوطن والدفاع عنه

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

المزيد