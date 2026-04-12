تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام تشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي

رباب الهواري

يحل فريق مانشستر سيتي، وصيف جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، ضيفًا ثقيلًا على تشيلسي مساء اليوم الأحد، في مواجهة مرتقبة تحمل أهمية كبيرة في صراع المنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

صراع الصدارة يشتعل

يدخل السيتي المباراة وهو في المركز الثاني خلف آرسنال المتصدر، الذي يبتعد بفارق 9 نقاط، رغم خسارته الأخيرة أمام بورنموث. ويأمل فريق المدرب بيب جوارديولا في استغلال هذه الفرصة لتقليص الفارق، خاصة أن لديه مباراة مؤجلة قد تعيده بقوة إلى سباق اللقب.

طموح تشيلسي نحو الأبطال

في المقابل، يسعى تشيلسي، صاحب المركز السادس، لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه “ستامفورد بريدج”، من أجل تعزيز حظوظه في إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، في ظل المنافسة الشرسة بين عدة فرق على تلك البطاقات.

غيابات مؤثرة في دفاع السيتي

يعاني مانشستر سيتي من غيابات مهمة في الخط الخلفي، حيث يواصل روبن دياز التعافي من إصابة عضلية، بينما يغيب يوشكو جفارديول منذ يناير الماضي بسبب كسر في الساق، ما يضع الجهاز الفني أمام تحدٍ لتعويض هذه الغيابات في مباراة قوية.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

من المتوقع أن يبدأ السيتي اللقاء بالتشكيل التالي:
    •    حراسة المرمى: دوناروما
    •    خط الدفاع: نونيز، خوسانوف، مارك جويهي، نيكو أوريلي
    •    خط الوسط: برناردو سيلفا، رودري
    •    الوسط الهجومي: أنطوان سيمينيو، ريان شرقي، جيريمي دوكو
    •    الهجوم: إيرلينج هالاند

