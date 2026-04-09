ده الأهلي مش مانشستر سيتي.. شوبير يعلق على المطالبات برحيل توروب

علق الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق، على مطالب جماهير الأهلي برحيل ييس توروب، المدير الفني للفريق، بسبب النتائج في الفترة الأخيرة.

وأكد شوبير، في تصريحات إذاعية: “هناك مطالب بدأت تظهر في الفترة الأخيرة، البعض يقول يجب على الأهلي أن ينسحب من الدوري وآخرون يطالبون برحيل توروب”.

وقال: “كما قلت مسبقا إن الأهلي لا يزال يسدد مستحقات كولر وريبيرو، وليس معقولا أن يتحمل أعباءً مالية إضافية”.

وأضاف شوبير: "رحيل توروب يعني تحمل الأهلي نحو 350 مليون جنيه، من أين سيأتي النادي بهذه الأموال؟ الأهلي ليس مانشستر سيتي أو ناديا ذو قدرات مالية هائلة تمكنه من اتخاذ مثل هذه القرارات".