اليوم .. نهائي بطولة الجمهورية لرجال الملاكمة

يقام اليوم، الخميس، منافسات نهائي بطولة الجمهورية للرجال الملاكمة التي تقام بالمدرسة العسكرية بالاسماعيلية والتي تشهد تنافس قوي والتي أقيمت من 6 حتي 9 ابريل الجاري.

ومن المقرر أن تقام اليوم 10مباراة لكل الأوزان حيث يشارك في البطولة 10 اوزان بداية من 50 كجم وحتي وزن فوق 90 كجم.

وشهدت البطولة مشاركة 250 لاعب ممثلا عن 71 هيئة ما بين المشروع الموهبة بفروعه التابع بوزارة الشباب والرياضة و المدارس العسكرية بفروعها وعدد من الهيئات الرياضية الاخري .

وفي منافسات وزن 50كجم يواجه محمد إيهاب نظيره انس عبد الله

وفي منافسات 55كجم يواجه عبد الرحمن محمد نظيره عمرو خالد

وفي منافسات 60كجم يواجه يوسف سيد نظيره حسام حسن

وفي منافسات 65كجم يواجه فادي عبد الحميد نظيره عبد الفتاح هشام

وفي منافسات 70 كجم يواجه خالد ناصر نظيره أحمد محمد.



وفي منافسات وزن 75 كجم يواجه عمرو خالد نظيره مصطفي ضاحي

وفي منافسات 80 كجم يواجه محمد مبروك نظيره فارس عادل

وفي منافسات 85كجم يواجه جاسر محمد نظيره محمد أحمد

وفي من منافسات 90 كجم يواجه عبد الفتاح محمد نظيره محمد حسام علي

وفي منافسات فوق ال 90 كجم يواجه محمد حسين فرج نظيره يسري رزق مصطفي .

ومن المنتظر اختيار القوام الرسمي للمنتخب الأول من منافسات بطولة الجمهورية و الذي يستعد للمشاركة في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط و بطولة العالم بالبرازيل نهاية الشهر الجاري

وأعلن الاتحاد المصري للملاكمة برئاسة الدكتور مجدي اللوزي إقامة منافسات بطولة الجمهورية سيدات بداية من الأحد المقبل الموافق 12 ابريل وحتي 15 الجاري بالاسماعيلية أيضا.

ومن المقرر أن تشهد البطولة اختيار العناصر الأساسية لقوام المنتخب الأول للسيدات.