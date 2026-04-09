شوبير يحسم الجدل بشأن عودة حمدي فتحي للأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق حقيقة ما يتردد بشان عودة حمدي فتحي نجم وسط الأهلي السابق إلى القلعة الحمراء في الموسم الجديد

وأكد شوبير في تصريحات إذاعية: “سألت الكثير من الإعلاميين في قطر والمقربين من حمدي، أكدوا لي أن اللاعب مرتاح للغاية مع الوكرة، كذلك فإن النادي القطري سعيد ببقاء اللاعب”.

وتابع: "أعتقد أن استمرار حمدي مع فريقه هو الأقرب".

كما تطرق للحديث عن عودة أكرم توفيق نجم الأهلي السابق والشمال القطري الحالي حيث اكد ان أن اللاعب لا يشارك باستمرار مع فريقه الحالي ومن ثم فان احتماليه عودته قائمه