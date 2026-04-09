أحمد شديد قناوي: يوسف بلعمري غير مقنع.. والأهلي لم يعوض رحيل معلول

أكد أحمد شديد قناوي نجم النادي الأهلي السابق أن الظهير الأيسر المغربي يوسف بلعمري لاعب الفريق الأول لكرة القدم ، لم يقدم الأداء المنتظر منه حتى الآن منذ انضمامه إلى الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من الرجاء البيضاوي المغربي.

وقال أحمد شديد قناوي في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق ، عبر فضائية TeN :أداء يوسف بلعمري مع الأهلي غير مقنع حتى الآن ، ولم أشعر أن هناك إضافة جديدة قدمها لاعب محترف ، فكنت أنتظر أداء أفضل من ذلك ، خاصةً أنه جاء بديلاً للتونسي علي معلول الذي رحل إلى الصفاقسي ، لكن إدارة النادي الأهلي لم تستطع تعويضه حتى الآن ، وكل التدعيمات التي انضمت إلى هذا المركز لا تصلح للقلعة الحمراء.

وأضاف: أحمد عيد أقل كثيراً من مستوى النادي الأهلي ، والتعاقد معه من الأساس كان قراراً خاطئاً ، فهو لم يكن يشارك بصفة أساسية مع فريق المصري البورسعيدي كما أن أرقامه طوال مسيرته الكروية متواضعة للغاية ولابد من رحيله بنهاية الموسم.