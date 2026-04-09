مدحت شلبي يكشف عن تحرك جديد داخل الأهلي

كشف الإعلامي مدحت شلبي، عن تحرك جديد من النادي الأهلي بعد مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز، بشأن الحكام.

وقال مدحت شلبي، في تصريحات تلفزيونية: " هناك تبني من النادي الأهلي مع الأندية لفكرة تكوين ما يسمى بلجنة حكام خاصة بالدوري الممتاز تتبع رابطة الأندية”.

وأضاف: “يحدث حاليًا حوار بين النادي الأهلي ومجموعة أندية الدوري الممتاز، أن تكون هناك لجنة حكام منفصلة تتبع رابطة الأندية”.

وأوضح: “كي يتم عمل لجنة حكام منفصلة. لازم يتم تغيير لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة، وذلك عن طريق الجمعية العمومية للاتحاد”.