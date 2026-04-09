اللهم كن لهم عونًا ونصيرًا.. يسرا تدعم لبنان وشعبها

حرصت الفنانة يسرا، على دعم لبنان، بعد الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها من الاحتلال.

وكتبت يسرا عبر انستجرام: “اللهم احفظ لبنان وأهله اللهم إنا نستودعك أهلنا في لبنان، فاحفظهم بحفظك الذي لا يُرام، واكتب لهم الأمان والطمأنينة في كل لحظة. اللهم كن لهم عونًا ونصيرًا، واربط على قلوبهم، واشفِ جراحهم، وارحم شهداءهم، وخفف عنهم كل ألم وخوف. اللهم ارفع عنهم البلاء، وأبدل خوفهم أمنًا، وحزنهم فرحًا، واجعل لهم من كل ضيق مخرجًا ومن كل هم فرجًا. اللهم إنا نسألك السلامة لأهل لبنان، وأن تكتب لهم أيامًا قادمة مليئة بالخير والسلام ”.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 182 شخصاً وإصابة 890 آخرين في هجمات الأمس في لبنان، وأكدت أن هذا العدد غير مكتمل.

قال الدكتور أنطوان الزغبي رئيس الصليب الأحمر اللبناني، إن الوضع الإنساني في لبنان شديد التعقيد عقب القصف الإسرائيلي الأخير، مشيراً إلى أن أكثر من 100 قتيل و400 جريح سُجلوا حتى اللحظة، فيما لا تزال فرق الصليب الأحمر تعمل على البحث عن العالقين تحت الأنقاض في بيروت والضاحية الجنوبية وجبل لبنان والبقاع وبعلبك.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية، أنّ الإصابات بين المدنيين حرجة للغاية، وأن 40 عملية جراحية تُجرى حالياً في المستشفيات للتعامل مع الجرحى الأكثر خطورة.

وأوضح الزغبي أن المستشفيات اللبنانية تعاني اكتظاظاً كبيراً في أقسام الطوارئ، وأن المخزون الطبي من أدوات ومستلزمات الطوارئ قد نفد بسرعة بسبب العدد الهائل للضحايا.