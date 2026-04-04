الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يسرا تشيد بالمخرج محمد سامي: أبرز وأذكى صناع الدراما حاليا

يسرا
يسرا
سعيد فراج

أعربت الفنانة يسرا ، عن سعادتها بالتعاون مع المخرج محمد سامي كممثل لأول مرة له في مسلسل “قلب الشمس”، مؤكدة أنه من أبرز وأذكى صناع الدراما حاليا، رغم صعوبة العمل معه.

وقالت يسرا، في تصريحات تليفزيونية، إن محمد سامي يتميز بشغفه الكبير بالمهنة وحرصه على أدق التفاصيل، ما يجعله إضافة قوية لأي فنان يتعاون معه، وأما عن الجانب الإنساني في شخصيته، حيث كان يسألها أثناء التصوير عن رأيها في أدائه كممثل لأول مرة، في محاولة مستمرة للتطور.

وأضافت يسرا، أنه اعترف لها لاحقا بأنه كان يطلب من الممثلين أشياء أثناء الأداء أثناء توليه العملية الإخراجية، ثم اكتشف في تجربته التمثيلية الأولى أنها لم تكن دقيقة، لأنه لم يكن يقدر حجم التوتر والضغط الذي يعيشه الممثل أمام الكاميرا.

محمد سامي بسيارته الفارهة 

وكان قد شارك المخرج محمد سامي، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، محتفلا بسيارته الجديدة.

واستعرض محمد سامي سيارة فارهة، وعلق: "وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ".

وكان قد أثار الجدل حول نسب مشاهدة مسلسلات موسم رمضان حالة من الجدل بين صُنّاع الدراما، بعد تبادل تصريحات بين المخرج محمد سامي والفنان عمرو سعد بشأن العمل الأعلى مشاهدة.

وكان سامي قد أكد عبر منشورات على مواقع التواصل أن مسلسل «الست موناليزا» تصدّر المشاهدات طوال فترة عرضه، مشيرًا إلى أنه احتل المركز الأول على منصة «شاهد».

في المقابل، نشر عمرو سعد تقارير قال إنها معتمدة تؤكد تصدر مسلسله «إفراج» نسب المشاهدة، منتقدًا ما وصفه بالتقارير غير الدقيقة.

ورد سامي لاحقًا مهنئًا سعد بوجود مسلسله ضمن قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة، مع التأكيد على أهمية الشفافية في إعلان الأرقام الحقيقية.

يسرا الفنانة يسرا محمد سامي المخرج محمد سامي مسلسل "قلب الشمس"

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
