الإشراف العام
فن وثقافة

اناكوندا و نون الفجوة عروض بمسرح شباب الجنوب في قصر ثقافة قنا

أحمد إبراهيم

تستمر لليوم الثانى إدارة مهرجان المسرح الدولى لشباب الجنوب، برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى، رئيس اتحاد المسرحين الأفارقة، تقديم عدد من العروض المسرحية على مسرح قصر ثقافة قنا، ضمن عروض المهرجان المقام فى الفترة من ١ إلى ٦ أبريل الجارى.

قدم عرض "اناكوندا" مصر، مسرح علبة، مدته ٤٥ دقيقة، ضمن عروض المسابقة الرسمية، العرض يناقش بعض القضايا الاجتماعية والثقافية عن طريق مشاهد متصلة منفصلة، تأليف محمد موسي محمد، إخراج أحمد عبد المنتصر فؤاد ، مدير الفرقة محمد رمضان احمد سيد، تمثيل "عبد العاطي نادي، محمد رمضان احمد، محمود جمال محمد، عبد الفتاح عمر هاشم ، علا شوري احمد ، فتحي كرم محمد ، احمد نادي علي، مصطفي محمد، علي الانصاري. 
و قدم العرض المسرحى "الابتسامة الخافتة"، عرض مسرحي جزائري للأطفال، يدمج بين البساطة والعمق الفني. 

وفى الختام قدم عرض"نون الفجوة" السودان- أمريكا    ، مسرح علبة، مدته ٥٨ دقيقة، ضمن عروض المسابقة الرسمية، إخراج محمد عليش.

قصة العرض 

ويحكي العرض قصة ثلاثة نساء تجتمع في قصصهم الخوف والقهر واجلد الذات، نساء اجتمعن في مكان ما وهن، عرافة وخبيرة تجميل وفتاة قاصر اجبرت علي الزواج قسرا، وفي ذات السياق تستعرض المغنية ازمتها كفنانة قابلها المجتمع بالرفض والتعصب الاخلاقي، العرافة تتنبأ بمصير النساء ومستقبلهن في ظل الفجوة الكبيرة التي تحاصر النساء بينما تعمل خبيرة التجميل علي ازالة القبح الخارجي لينعكس علي الداخلي بقناعاتها ونظرتها الخاصة، أما الفتاة القاصر التي حاصرها المجتمع بتلك التقاليد المجحفة ففضلت البقاء في الشوارع هربا من مجتمعها القاسي الذي اجبرها علي زواج دون مراعاة للجوانب الجسمانية والنفسية والاثر الذي يصاحب التجربة القاسية. لم تجد سوي شارع رحيم احتواها دون وضعها في اطار تقليدي فرضه المجتمع، وفي ذات السياق تستعرض المغنية ازمتها كفنانة قابلها المجتمع بالرفض والتعصب الاخلاقي.
تمثيل سلمي محمد يعقوب، نسرين فتح الرحمن، افراح النميري، وعد عادل- مساعد مخرج امنية علي احمد، مخرج منفذ محمد حسن سعد، مكياج نهلة عبادي، مدير فني مصطفي ابوالريش،ازياء دعاء جعفر، اخراج محمد عليش

يذكر أن الدورة العاشرة من المهرجان، تحمل اسم المخرج الكبير عصام السيد، و يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبرعاية كلٍ من وزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة مصر الخير، ومؤسسة إيزيس للاستشارات الهندسية، ومؤسسة هاي واي ترافيل، في حدث ثقافي وفني يعكس مكانة المهرجان كأحد أبرز المنصات الداعمة لشباب المسرح في مصر والعالم، حيث يواصل المهرجان رسالته في دعم الإبداع المسرحي، وتمكين المواهب الشابة، ومد جسور التواصل الثقافي بين دول العالم، إلى جانب دوره المجتمعي الممتد من خلال مشروعاته الثقافية في القرى والنجوع، بما يعزز نشر الوعي الفني في جنوب مصر.

