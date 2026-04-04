حاتم صلاح يستقبل واجب العزاء فى والده.. اليوم

يستقبل الفنان حاتم صلاح عزاء في والده بمسجد الرحمن الرحيم اليوم وذلك بعد رحيله منذ أيام قليلة بعد صراع مع المرض.

وكتب صلاح من خلال حسابه الشخصي اكس: "عزاء المغفور له بإذن الله ابويا وحبيبي الحاج صلاح علي رفاعي يوم السبت في مسجد الرحمن الرحيم بعد صلاة المغرب.. ادعوله بالرحمة.

أعمال حاتم صلاح

وكانت أحدث أعمال الفنان حاتم صلاح، فيلم “برشامة” الذي يعرض حاليا فى دور العرض السينمائي.

الفيلم من بطولة هشام ماجد، ريهام عبد الغفور، باسم سمره، مصطفى غريب، حاتم صلاح، من تأليف شيرين دياب، خالد دياب، أحمد الزغبي وإخراج خالد دياب.

تدور أحداث فيلم برشامة في يوم امتحان اللغة العربية في لجنة الثانوية العامة (منازل)، حيث تتشابك مصائر مجموعة من الشخصيات داخل اللجنة، وسط فوضى وفساد وغش جماعي، ومحاولات من أهالي الطلاب لمساعدة أبنائهم على الغش بطرق مختلفة، في إطار كوميدي ساخر.