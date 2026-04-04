سمر محمد متولي: ردود الفعل عن مسلسل كلهم بيحبوا مودي أبهرتني | فيديو

كشفت الفنانة سمر محمد متولي عن كواليس مشاركتها في مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»، الذي تم عرضه خلال موسم رمضان 2026، مؤكدة أن العمل مثّل لها تجربة مختلفة وتحديًا فنيًا مهمًا في مسيرتها.



وأوضحت سمر محمد متولي أنها جسدت خلال أحداث مسلسل كلهم بيحبوا مودي شخصية فتاة شعبية، وهي شقيقة الفنانة آيتن عامر ضمن السياق الدرامي، مشيرة إلى أن الشخصية كانت تحمل العديد من التفاصيل التي تطلبت منها مجهودًا كبيرًا لتقديمها بشكل واقعي ومقنع للجمهور.



أبدت سمر محمد متولي سعادتها الكبيرة بردود الفعل التي وصفتها بـ"المبهرة"



وتابعت أن أجواء مسلسل كلهم بيحبوا مودي كانت مميزة للغاية، حيث ساد التعاون والروح الإيجابية بين جميع أفراد فريق العمل، وهو ما انعكس بشكل واضح على الشاشة. كما أشارت إلى حرص أبطال المسلسل على التفاعل مع الجمهور بطرق مبتكرة، من خلال تقديم فيديوهات عبر تطبيق "تيك توك" بشخصياتهم داخل العمل



وأعربت سمر محمد متولي عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في هذا العمل، مؤكدة أن الكواليس كانت مليئة بالبهجة والتفاهم بين الجميع، وهو ما جعل تجربة التصوير ممتعة ومليئة بالطاقة الإيجابية.

يُذكر أن مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» ينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية الاجتماعية، وحقق حضورًا ملحوظًا خلال عرضه في موسم رمضان 2026، حيث جذب شريحة كبيرة من الجمهور.

المسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم ياسر جلال، ميرفت أمين، آيتن عامر، مصطفى أبو سريع، ريهام الشنواني، هدى الإتربي، محسن منصور، يوسف وهبي، آيسل رمزي، إلى جانب عدد كبير من الفنانين.



