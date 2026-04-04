الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

تامر عبد المنعم يعلن نهاية عروض نوستالجيا..ويكشف عن مشروع جديد في الصيف

يارا أمين

أعلن الفنان تامر عبد المنعم انتهاء عروض مسرحيته “نوستالجيا ٨٠/٩٠”، التي كتبها وأخرجها واستمرت على مدار الفترة من ٢٠٢٤ وحتى ليلة رأس السنة ٢٠٢٦، معلنًا عن مشروعه الجديد.

وكتب تامر عبد المنعم عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "انتهت عروض مسرحية نوستالحيا ٨٠/٩٠ التي كتبتها وأخرجتها وظلت تعرض منذ ٢٠٢٤ وحتي ليلة راس السنة ٢٠٢٦".

وتابع: “والان اعكف علي الانتهاء من كتابة مشروع مسرحي استعراضي من بطولة فرقة رضا ليكون جاهزا للعرض بالموسم الصيفي القادم مع مجموعة من الأعمال المسرحية والاستعراضية الحديثة من انتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية”.

ومن ناحية أخرى كان قد كشف  الفنان تامر عبد المنعم كواليس قرار اعتزاله الفن لفترة، مؤكدًا أن الهجوم الذي تعرض له بعد فيلم المشخصاتي 2 كان سببًا رئيسيًا في اتخاذ هذا القرار.

وقال تامر عبد المنعم، خلال لقائه في برنامج «كشف حساب» الذي تقدمه الإعلامية إنجي هشام على قناة هي، إنه تعرض لهجوم قاسٍ عقب عرض الفيلم، موضحًا: «قررت أعتزل بعد فيلم المشخصاتي 2، لأن الناس شتموني بأبشع الألفاظ».

وأضاف: «وصل الأمر إنهم قطعوا صوري في الصعيد وتم التبول عليها، وشتموا أخويا المتوفي، وكمان قفلوا لي الأكونت على تويتر».

وتابع: «وقتها قلت لو الفن هيجيب لي الإهانة بالشكل ده أنا مش عايزه، خاصة إن عندي أهل وعيلة وبنت»، مؤكدًا أن قرار الاعتزال كان لحظة ضعف قبل أن يتراجع عنه ويعود مرة أخرى لمواصلة عمله الفني.


برنامج “كشف حساب" تقدمه الإعلامية إنجي هشام خلال شهر رمضان على شاشة “هي”، من الأحد إلى الأربعاء، في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل، وتستضيف من خلاله عددًا من نجوم الفن، والذين يكشفون العديد من الحكايات الخاصة لأول مرة.

حريق
