يوسف وهبي: شخصيتي في مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" كانت تحديًا

كشف الفنان يوسف وهبي لموقع صدى البلد الإخباري بأن تجسيده لشخصية شاب "توكسيك" يحاول استغلال صديقته "تيا" والنصب عليها، كان من الأدوار الصعبة التي شكّلت تحديًا كبيرًا له.



وأضاف أن الشخصية كانت مختلفة ومركبة، ما جعله يبذل مجهودًا كبيرًا لتقديمها بشكل مقنع للجمهور، مؤكدًا أن تجربة العمل في مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» كانت مميزة للغاية.



وأشار يوسف وهبي إلى أن المسلسل ينتمي إلى نوعية الأعمال اللايت كوميدي، معربًا عن سعادته بالتعاون مع جميع فريق العمل، ومشيدًا بالأجواء الإيجابية التي سادت أثناء التصوير

ويُعد مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» من الأعمال الدرامية التي تراهن على الكوميديا الاجتماعية ، حيث يناقش عددًا من القضايا الإنسانية، في إطار خفيف، وبأسلوب كوميدي جذاب، وسط و حقق نجا و صدى واسعا في موسم رمضان 2026

وشارك في بطولة المسلسل، نخبة كبيرة من نجوم الفن ياسر جلال ، ميرفت أمين، آيتن عامر، سلوي عثمان ، مصطفى أبو سريع، يوسف منصور، هدى الإتربي، مي سليم، جوري بكر، إيمان يوسف، آيسل رمزي ، يوسف وهبي ، ريهام الشناوي ، يمني طولان

إلى جانب عدد كبير من الفنانين.